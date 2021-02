Maybrit Illner – Gäste und Thema heute: Keine Impfung, keine Lockerung

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 4. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 4. Februar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Keine Impfung, keine Lockerung – planlos in den Frühling?

Keine Impfung, keine Lockerung – planlos in den Frühling? Gäste: Peter Tschentscher (SPD, Erster Bürgermeister Hamburg), Kristina Schröder (CDU, ehemalige Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), Markus Söder (CSU, Ministerpräsident Bayern, Parteivorsitzender), Jana Schroeder (Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie), Stephan Pusch (Landrat Kreis Heinsberg)

Es war ein Gipfel der Enttäuschung: Statt Impfdosen gibt es Durchhalteparolen aus Brüssel und dem Kanzleramt. Fehler beim Impfstoffkauf? Keine Spur. Ein Plan B zum flächendeckenden Lockdown ist auch nicht in Sicht. Währenddessen öffnen Österreich und Italien teilweise wieder, und Großbritannien feiert einen Impfrekord nach dem anderen. Deutschland tut beides nicht. Alternativlos oder planlos? Darüber diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 7. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 8. Februar, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 8. Februar, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. Februar, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 10. Februar, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

