Maybrit Illner – Gäste und Thema heute: Kommen wir so durch den Winter?

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 10. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 10. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Erst Lockdown, dann Impfung – kommen wir so durch den Winter?

Erst Lockdown, dann Impfung – kommen wir so durch den Winter? Gäste: Malu Dreyer (SPD, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz), Peter Altmaier (CDU, Bundeswirtschaftsminister), Boris Palmer (B´90/Grüne, Oberbürgermeister von Tübingen), Frank Ulrich Montgomery (Vorsitzender des Vorstandes des Weltärztebunds), Svenja Flaßpöhler (Philosophin, Publizistin, Chefredakteurin "Philosophie Magazin")

Kommt der Lockdown nach Weihnachten und bundesweit? Wie hart muss er ausfallen, um die Zahlen zu drücken? Müssen Risikogruppen noch stärker geschützt werden? Wann bringen Impfungen die erhoffte Erleichterung? Und welche Probleme sind dafür zu überwinden? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 13. Dezember, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 13. Dezember, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 14. Dezember, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 14. Dezember, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 13. Januar, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 13. Januar, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

