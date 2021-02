Maybrit Illner – Gäste und Thema heute: Zahlen sinken, Ungeduld wächst

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 18. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 18. Februar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Zahlen sinken, Ungeduld wächst – wie lange bleibt der Laden noch dicht?

Zahlen sinken, Ungeduld wächst – wie lange bleibt der Laden noch dicht? Gäste: Sina Trinkwalder (Gründerin des Textilherstellers Manomama), Peter Altmaier (CDU, Bundeswirtschaftsminister), Siegfried Russwurm (Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI)), Dagmar Rosenfeld (Chefredakteurin "Die Welt"), Katarina Witt (Olympiasiegerin, Unternehmerin, ihr Sportstudio "Kurvenstar" ist pandemiebedingt seit Monaten geschlossen), Claus Ruhe Madsen (parteilos, Oberbürgermeister Rostock)

Mit jedem Tag Lockdown rutschen Händler, Unternehmer und Selbständige tiefer in den Dispo. Sie warten auf die versprochenen Hilfen und darauf, endlich wieder öffnen zu dürfen. Wann soll das möglich sein? Bei einer Inzidenz von 50, von 35 oder erst bei 10? Erst wenn die Zahlen wochenlang unten bleiben? Maybrit Illner diskutiert mit ihren Gästen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 22. Februar, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 22. Februar, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 24. Februar, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 24. Februar, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 28. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 28. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

