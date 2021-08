Maybrit Illner: Gäste und Thema heute im ZDF-Talk

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 19. August, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 19. August, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Triumph der Taliban – woran ist der Westen gescheitert?

Triumph der Taliban – woran ist der Westen gescheitert? Gäste: Annalena Baerbock (Parteivorsitzende und Kanzlerkandidatin, Bündnis 90/Die Grünen), André Wüstner (Oberstleutnant, Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes), Johann Wadephul (CDU, stellv. Fraktionsvorsitzender), Souad Mekhennet (Sicherheitskorrespondentin "Washington Post"), Katrin Eigendorf (ZDF-Korrespondentin)

Die Taliban haben in unglaublicher Geschwindigkeit die Macht in Afghanistan erobert. Botschaftsbedienstete und afghanische Ortskräfte versuchen verzweifelt, das Land zu verlassen. Wie konnte der Westen die Situation derart falsch einschätzen? Sind diplomatische Verhandlungen mit den Taliban der richtige Weg oder eine Verzweiflungstat? Was bedeutet dieses Desaster für die Menschen in Afghanistan, in Europa und der Welt?