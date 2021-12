Maybrit Illner: Gäste und Thema heute in der ZDF-Talksendung

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner Nächster Sendetermin: Donnerstag, 16. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 16. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Corona: Politik in der Krise – Krise der Politik?

Corona: Politik in der Krise – Krise der Politik? Gäste:Lars Klingbeil (SPD) Parteivorsitzender), Friedrich Merz (CDU) kandidiert für den CDU-Parteivorsitz), Daniel Cohn-Bendit (B´90/Die Grünen) deutsch-französischer Publizist und langjähriger EU-Abgeordneter von Bündnis 90/ Die Grünen und Europe Écologie-Les Verts), Bettina Schausten stellvertretende ZDF-Chefredakteurin) In der ZDF-Talkshow wird in der Regel donnerstags über ein aktuelles Thema der Woche diskutiert. Diesmal: Die neue Ampel-Regierung kämpft gleichzeitig gegen das Virus und eine wachsende Verunsicherung im Land. Die Opposition sucht ihre Rolle. Zwischen Corona-Angst und Corona-Wut – was will die Politik gegen den zunehmenden Vertrauensverlust tun? Der neue SPD-Chef Lars Klingbeil diskutiert mit CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz, dem Grünen-Publizisten Daniel Cohn-Bendit und der stellvertretenden ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.