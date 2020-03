| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Dienstag, 17. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Thema: Corona-Krise - Kampf gegen die Pandemie

Corona-Krise - Kampf gegen die Pandemie Gäste: Helge Braun (CDU, Kanzleramtsminister, Mediziner), Prof. Melanie Brinkmann (Helmholtz-Zentrum Infektionsforschung), Jörg Radek (Gewerkschaft der Polizei (GdP))

Wegen der Corona-Krise sendet das ZDF am Dienstagabend ein "Maybrit Illner Speziel".

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 18. März, 22.45 Uhr (ARD)

Thema: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 22. März, 21.45 Uhr (ARD)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair extra

Nächster Sendetermin: Montag, 23. März, 21.00 Uhr (ARD)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Nach der Winterpause

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

