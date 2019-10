| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 31. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 31. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Zwischen Merkel und Merz – geht die CDU in der Mitte unter?

Zwischen Merkel und Merz – geht die CDU in der Mitte unter? Gäste: Carsten Linnemann (CDU, stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender), Ursula Münch (Akademie für Politische Bildung Tutzing), Bernhard Vogel (CDU, Ex-Ministerpräsident Rheinland-Pfalz und Thüringen), Alexander Marguier ("Cicero"-Chefredakteur), Anja Maier (Parlamentsredakteurin "taz"), Albrecht von Lucke (Publizist und Politologe)

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 3. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 3. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung ist noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 4. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 4. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. November, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 6. November, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Es gibt kein festgelegtes zentrales Thema.

Es gibt kein festgelegtes zentrales Thema. Gäste: Die Gäste sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. November, 22.55 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. November, 22.55 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

