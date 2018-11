| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 15. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 15. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Neustart ohne Merkel – wer wird gewinnen und wer verlieren?

Neustart ohne Merkel – wer wird gewinnen und wer verlieren? Gäste: Paul Ziemiak (CDU), Matthias Jung (Wahlforscher), Franziska Giffey (SPD), Katrin Göring-Eckardt (B´90/Grüne), Georg Mascolo (Journalist), Alexander Gauland (AfD), Frank Stauss (Politikberater), Dirk Metz (Kommunikationsberater)

In einem Mabrit Illner Spezial diskutiert die Moderatorin mit ihren Gästen über die Veränderungen in der Politik nach der Ära Merkel. Union und SPD laufen die Wähler davon – Grüne und AfD profitieren. Wird die große Koalition nur für die anhaltende Streiterei abgestraft oder für die inhaltliche Ähnlichkeit von SPD und Union? Wie lange wird der Höhenflug der Grünen anhalten? Wird ein neuer CDU-Vorsitzender den Erfolg der AfD stoppen? Wird die Abschaffung von Hartz IV der Befreiungsschlag für die SPD? Oder ist die Zeit der Volksparteien vorbei?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 18. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 18. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 21. November, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 21. November, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 26. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 26. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

