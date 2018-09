| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 19. September, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 19. September, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Der Plastikfluch: billig, praktisch, gefährlich

Der Plastikfluch: billig, praktisch, gefährlich Gäste: Hannes Jaenicke (Schauspieler und Umweltaktivist), Ranga Yogeshwar (ARD-Wissenschaftsmoderator), Ursula Heinen-Esser, CDU (nordrhein-westfälische Umweltministerin), Rüdiger Baunemann (Hauptgeschäftsführer PlasticsEurope Deutschland), Kerstin Etzenbach-Effers (Verbraucherschutzzentrale NRW), Prof. Dr. Gilbert Schönfelder (Mediziner und Toxikologe)

Bilder der verheerenden Folgen von Plastikmüll in den Meeren sorgten im Sommer weltweit für Entsetzen. Mittlerweile reagiert die Politik. Die EU-Kommission will Verbote von Plastikstrohhalmen und Einweggeschirr in Europa durchsetzen. In Deutschland wird über eine Plastiksteuer diskutiert. Sandra Maischberger diskutiert mit ihren Gästen über folgenden Fragen: Warum verbrauchen wir so viel Plastik? Was können Politik und Wirtschaft, was können die Verbraucher tun, um den Abfall zu reduzieren? Wie bedenklich ist Mikroplastik in Kosmetika oder in Mineralwasser für Umwelt und für Menschen?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 20. September, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 20. September, 22.15 Uhr (ZDF)

Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 24. September, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 24. September, 21.00 Uhr (ARD)

Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 3. Oktober, 22.00 (ZDF)

Mittwoch, 3. Oktober, 22.00 (ZDF)

Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. Oktober, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 7. Oktober, 21.45 Uhr (ARD)

Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

