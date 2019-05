| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 2. Mai, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 2. Mai, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Rettet das Klima! Wer zahlt den Preis?

Rettet das Klima! Wer zahlt den Preis? Gäste: Robert Habeck (B‘90/Grüne, Parteivorsitzender), Peter Altmaier (CDU, Bundesminister für Wirtschaft und Energie), Antje Boetius („Scientists For Future“, Meeresbiologin), Petra Pinzler (hat mit ihrer Familie versucht, ein Jahr konsequent CO2 zu vermeiden), Marie-Christine Ostermann (Unternehmerin und FDP-Mitglied), Christoph M. Schmidt (Vorsitzender der "Wirtschaftsweisen")

Treibhausgase sind Klimakiller Nummer 1. Ihr Ausstoß muss dringend gesenkt werden. Nun denkt auch die Bundesregierung über eine CO2-Bepreisung nach – über eine Steuer oder Abgabe auf Kohlendioxid. Fest steht: Der Verbrauch von Benzin, Diesel, Heizöl oder Gas würde dadurch teurer. Maybrit Illner diskutiert mit ihren Gästen über folgende Fragen: Wird fahren, heizen oder fliegen dann zum Luxus? Kann Klimaschutz sozial gestaltet werden? Und vor allem: Senken höhere Preise wirklich den Ausstoß von CO2?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 5. Mai, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 5. Mai, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 6. Mai, 21 Uhr (ARD)

Montag, 6. Mai, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 8. Mai, 23.30 Uhr (ARD)

Mittwoch, 8. Mai, 23.30 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Thema: Das Thema ist noch nicht bekannt.

Das Thema ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.