| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 30. Mai, 22.00 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 30. Mai, 22.00 Uhr (ZDF) Thema: Das GroKo-Desaster - Falsche Themen, falsche Antworten?

Das GroKo-Desaster - Falsche Themen, falsche Antworten? Gäste: Diana Kinnert (CDU-Politikerin und Buchautorin), Martin Fuchs (Politikberater digitale Kommunikation), Johanna Uekermann (SPD-Parteipräsidium), Carla Reemtsma ("Fridays for Future"), Florian Diedrich alias LeFloid (Youtuber, Blogger), Gesine Schwan (SPD, Politikwissenschaftlerin), Ruprecht Polenz (CDU, früherer CDU-Generalsekretär), Claudia Kade Journalistin), Hans-Ulrich (Jörges Journalist)

SPD und Union sind drauf und dran, eine ganze Generation junger Menschen zu verlieren. In einem 75-minütigen "Maybrit Illner Spezial" diskutiert Illner mit ihren Gästen über folgende Fragen: Wie groß ist die Entfremdung zwischen den Jungen und den Regierenden? Setzen CDU und SPD auf die falschen Themen? Geben sie die falschen Antworten? Oder haben beide Volksparteien das falsche Führungspersonal?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 2. Juni, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 2. Juni, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 3. Juni, 21 Uhr (ARD)

Montag, 3. Juni, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 5. Juni, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 5. Juni, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

