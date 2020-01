| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 9. Januar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 9. Januar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: USA gegen Iran – ist ein Krieg noch zu verhindern?

USA gegen Iran – ist ein Krieg noch zu verhindern? Gäste: Sigmar Gabriel (ehemaliger Bundesaußenminister, seit Juni 2019 Vorsitzender der Atlantik-Brücke e.V.), Daniel Gerlach (Nahost-Experte), Düzen Tekkal (Kriegsberichterstatterin und Menschenrechtsaktivistin), Ulrike Becker Historikerin), Elmar Theveßen (ZDF-Studioleiter Washington)

"Schwere Rache" hatte der Iran nach der Tötung des Top-Generals Ghassem Soleimani den USA geschworen. Erste Raketen flogen am Mittwoch auf US-Stützpunkte im Irak. Wird es dabei bleiben? Hat US-Präsident Donald Trump das Völkerrecht verletzt und eine unnötige Eskalation in Gang gesetzt? Oder war ein "Showdown" mit dem Iran unausweichlich? Und wo steht Europa in diesem Konflikt? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 13. Januar, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 13. Januar, 21.00 Uhr (ARD)

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 15. Januar, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 15. Januar, 22.45 Uhr (ARD)

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 19. Januar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 19. Januar, 21.45 Uhr (ARD)

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Nach der Winterpause

Nach der Winterpause

Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

