| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 5. August, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 5. August, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Getrieben, gespalten, geschrumpft – CDU und SPD ohne Plan?

Getrieben, gespalten, geschrumpft – CDU und SPD ohne Plan? Gäste: Olaf Scholz (SPD, stellv. Parteivorsitzender), Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, Parteivorsitzende), Andreas Wirsching (Historiker), Markus Feldenkirchen (Journalist), Dagmar Rosenfeld (Journalistin)

CDU und SPD mussten bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburgh teils große Verluste hinnehmen. Die Volksparteien verunsichert, in sich gespalten und getrieben – von den Grünen auf der einen Seite und der AfD auf der anderen. Maybrit Iller diskutiert mit ihren Gästen über folgende Themen: Welchen Kurs will die CDU unter AKK nun nehmen? Wird Olaf Scholz zum Hoffnungsträger für die SPD? Welche Ideen haben beide für die gewaltigen Probleme der Zeit und unseres Landes? Haben die Volksparteien eine Zukunft?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 8. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 8. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 11. September, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 11. September, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Kein zentrales Thema

Kein zentrales Thema Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

In der Talkshow mit Sandra Maischberger geht es nicht mehr um ein zentrales Thema. Stattdessen wird über diverse Themen diskutiert, die aktuell Politik und Gesellschaft bewegen oder bewegt haben.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 16. September, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 16. September, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 2. Oktober, 22.35 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 2. Oktober, 22.35 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

