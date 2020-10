| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 15. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 15. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Corona-Chaos – gerät die Pandemie außer Kontrolle?

Corona-Chaos – gerät die Pandemie außer Kontrolle? Gäste: René Gottschalk (Leiter Frankfurter Gesundheitsamts, Infektiologe), Bodo Ramelow (Ministerpräsident Thüringen), Manuela Schwesig (Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern), Susanne Johna (Pandemie-Beauftragte Bundesärztekammer, Vorsitzende Marburger Bund ), Caroline von Kretschmann (Geschäftsführerin Hotel Europäischer Hof in Heidelberg), Jonas Schmidt-Chanasit (Virologe am Bernhard-Nocht-Institut Universität Hamburg)

Für Millionen aus den sogenannten Risikogebieten war Urlaub in Deutschland plötzlich untersagt. Das bringt epidemiologisch wenig bis nichts, sagen Experten, und macht vor allem wütend. Sind Sperrstunden und Kontaktbeschränkungen also besser? Oder wird bald ganz Deutschland zum Risikogebiet? Brauchen wir neue Verbote oder mehr Kontrollen der bestehenden Regeln? Und wie schützen wir die Risikogruppen am besten?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 1. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 1. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Talkshow legt eine Herbstpause ein. Am 11. Oktober machte Anne Will - genau wie der "Tatort" übrigens - Platz für die dritte Staffel von "Babylon Berlin". Die ARD zeigte am Sonntagabend gleich drei Folgen am Stück. An den darauffolgenden Sonntagen laufen jeweils neue Doppelfolgen von "Brokenwood - Mord in Neuseeland".

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 2. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 2. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Frank Plasberg macht an zwei Montagen den Platz frei für den Eberhofer: Die ARD zeigt jeweils um 20.15 Uhr die humosristischen Heimatkrimis "Grießnockerlaffäre" und "Sauerkrautkoma".

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. November, 21.00 Uhr (ARD)

Mittwoch, 4. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: US-Wahl 2020

US-Wahl 2020 Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

