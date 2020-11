Maybrit Illner - Thema und Gäste heute: Kraftakt bis zur Impfung?

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 12. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 12. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Große Hoffnung, knappe Mittel – Kraftakt bis zur Impfung?

Große Hoffnung, knappe Mittel – Kraftakt bis zur Impfung? Gäste: Jonas Schmidt-Chanasit (Virologe), Malu Dreyer (SPD, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz), Michael Kretschmer (CDU, Ministerpräsident Sachsen), Peter Kremsner (Studienleiter CureVac-Impfstoff), Stefan Kluge (Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf)

Ein Impfstoff gegen Covid-19 könnte schon Anfang nächsten Jahres zum Einsatz kommen. Aber viele Fragen sind noch offen: Wie wirksam wird er sein und für wen? Wer wird den knappen Impfstoff bekommen? Wie lange wird es dauern, bis eine "Herdenimmunität" erreicht ist? Und was passiert in den langen Monaten bis dahin? Reichen die Test-Kapazitäten und die Intensivbetten über den Winter? Wird der "Teil-Lockdown" verlängert oder nach einiger Zeit wiederholt? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 15. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 15. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 16. November, 21.45 Uhr (ARD)

Montag, 16. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 18. November, 21.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 18. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

