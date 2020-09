| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 10. September, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 10. September, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Merkels Russland-Dilemma – ratlos zwischen Putin und Trump?

Merkels Russland-Dilemma – ratlos zwischen Putin und Trump? Gäste: Marina Weisband (Publizistin und Grünen-Politikerin), Heiko Maas (SPD, Außenminister), Gregor Gysi (Die Linke, außenpolitischer Sprecher der Linke-Fraktion im Bundestag), Alexander Rahr (Putin-Biograf, Politologe), Schanna Borissowna Nemzowa (Tochter des ermordeten Politikers Boris Nemzow), Timothy Snyder (US-amerikanischer Historiker)

Berlin fordert nach dem Giftanschlag auf Alexej Nawalny Aufklärung von Moskau. Und natürlich rückt das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 in den Mittelpunkt der Debatte. Dem US-Präsidenten, aber auch vielen in Europa, ist es schon lange ein Dorn im Auge. Hat Deutschland also nur noch die Wahl, sich entweder Trump oder Putin zu beugen? Darüber diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 13. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 13. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 16. September, 22.55 Uhr (ARD)

Mittwoch, 16. September, 22.55 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 21. September, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 21. September, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

