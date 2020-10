| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 22. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 22. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Risikogebiet Deutschland – schaffen wir die Corona-Wende?

Risikogebiet Deutschland – schaffen wir die Corona-Wende? Gäste: Christian Lindner (FDP, Partei- und Fraktionsvorsitzender ), Jagoda Marinić (Schriftstellerin, Kolumnistin), Peter Tschentscher (SPD, Erster Bürgermeister Hamburg), Georg Mascolo (Journalist), Susanne Herold (Professorin für Infektionskrankheiten der Lunge, Uniklinikum Gießen), Stefan Oschmann (Vorsitzender der Geschäftsleitung des Wissenschafts – und Technologiekonzerns Merck)

Was Berchtesgaden derzeit erlebt, könnte bald auch anderswo wieder Realität werden. Die Politik warnt und mahnt: Hauptsächlich private Kontakte sollen eingeschränkt werden. Werden wir so die Wende schaffen? Verzicht auf alles, was Spaß macht – müssen wir damit leben, bis es endlich einen Impfstoff gibt? Deutschland zwischen Panikmache und Verharmlosung – kann die Politik die Menschen überzeugen? Darüber diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 1. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 1. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Talkshow legt eine Herbstpause ein. Am 11. Oktober machte Anne Will - genau wie der "Tatort" übrigens - Platz für die dritte Staffel von "Babylon Berlin". Die ARD zeigte am Sonntagabend gleich drei Folgen am Stück. An den darauffolgenden Sonntagen laufen jeweils neue Doppelfolgen von "Brokenwood - Mord in Neuseeland" im Anschluss an den "Tatort".

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 2. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 2. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Frank Plasberg macht an zwei Montagen den Platz frei für den Eberhofer: Die ARD zeigt jeweils um 20.15 Uhr die humoristischen Heimatkrimis "Grießnockerlaffäre" und "Sauerkrautkoma", die somit an dieser Stelle die sonst üblichen Dokus und im Anschluss "Hart aber fair" ersetzen. In der Woche der US-Wahl meldet sich die ARD-Talkshow dann zurück aus der Herbstpause.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. November, 21.00 Uhr (ARD)

Mittwoch, 4. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: US-Wahl 2020

US-Wahl 2020 Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Auch Sandra Maischberger und ihre Talkshow legen eine kurze Herbstpause ein. Am Tag nach der US-Wahl meldet sich Maischberger dann mit einer Spezialausgabe zurück. Auf dem Sendeplatz nach den "Tagesthemen" laufen die Dokus "Früh.Warn.System." über den deutschen Verfassungsschutz (21.10., 22.50 Uhr) sowie "Trump und das FBI" (28.10., 22.50 Uhr).