| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 9. Juli, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 9. Juli, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Trump, Corona und die Weltwirtschaft – wie hart trifft es Deutschland?

Trump, Corona und die Weltwirtschaft – wie hart trifft es Deutschland? Gäste:Sandra Navidi (Finanzexpertin, internationale Rechtsanwältin), Peter Altmaier (CDU, Bundeswirtschaftsminister), Sahra Wagenknecht (Die Linke, MdB, Volkswirtin), Monika Schnitzer (Mitglied des Sachverständigenrates "Wirtschaftsweise"), Sudha David-Wilp (German Marshall Fund of the United States), Hendrik Streeck (Professor für Virologie)

Die USA und Donald Trump stecken mitten in der Corona-Krise und die Weltwirtschaft in einer tiefen Rezession. Wie gefährlich ist es, wenn die größte Volkswirtschaft gleichzeitig auch der größte Corona-Hotspot ist? Was nützen der Exportnation Deutschland dann die Erfolge im Kampf gegen Corona? Kommt zur Sorge um die Gesundheit die Angst um den Arbeitsplatz? Kämpft am Ende jedes Land für sich um Jobs und Impfstoffe? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 16. Juli, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 16. Juli, 22.15 Uhr (ZDF) Themen: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 5. August (ARD)

Mittwoch, 5. August (ARD) Themen: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Nach der Sommerpause

Nach der Sommerpause Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

