Maybrit Illner - Thema und Gäste heute: US-Wahl 2020 – Thomas Gottschalk Gast

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 5. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 5. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Bis zur letzten Stimme – bleibt Trump an der Macht?

Bis zur letzten Stimme – bleibt Trump an der Macht? Gäste: Annalena Baerbock (Bündnis '90/Die Grünen, Parteivorsitzende), Martin Richenhagen (Vorstandsvorsitzender des drittgrößten Landmaschinenherstellers der Welt AGCO), Sudha David-Wilp (German Marshall Fund of the United States, Politologin), Benjamin Wolfmeier (Republicans Overseas in Deutschland), Thomas Gottschalk (TV-Moderator, lebt seit 25 Jahren auch in den USA)

Auch am Donnerstag steht noch nicht fest, wer die Wahl gewonnen hat: Donald Trump oder Joe Biden. Vieles spricht aktuel für den Herausforderer, Trump will das nicht akzeptieren und kündigt an, vor Gericht zu ziehen. Die US-Wahl ist Thema bei Maybrit Illner.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 8. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 8. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 9. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 9. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 11. November, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 11. November, 22.50 Uhr (ARD) Thema: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

