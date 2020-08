| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 27. August, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 27. August, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Masken, Tests und neue Strafen – was nützen die Corona-Regeln?

Masken, Tests und neue Strafen – was nützen die Corona-Regeln? Gäste: Helge Braun (Kanzleramtsminister), Manuela Schwesig (Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern), Prof. Alena Buyx (Vorsitzende Deutscher Ethikrat), Melanie Brinkmann (Virologin, Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung), Michael Müller (Vorstandsvorsitzender ALM e.V. – Berufsverband der Akkreditierten Labore in der Medizin), Nicole Grünewald (Präsidentin IHK Köln)

Die Corona-Tests werden knapp, Masken sollen nun die Rettung sein, verbunden mit höheren Strafen. Bund und Länder suchen im Regel- und Bußgeld-Durcheinander nach gemeinsamen Linien. Doch wann sind einheitliche Vorgaben sinnvoll? Heißt es am Ende Arbeiten ja, aber Feiern wieder nur begrenzt? Und wann kommen schnelle und bezahlbare Covid-19-Tests? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 31. August, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 31. August, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 2. September, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 2. September, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.