Maybrit Illner: Thema und Gäste heute im ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 18. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 18. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Hoffnung mit Risiko – Impfen ohne Vertrauen?

Hoffnung mit Risiko – Impfen ohne Vertrauen? Gäste: Birgid Puhl (Hausärztin, impft im Impfzentrum Hamburg/Messehallen), Boris Palmer (B'90/Die Grünen, Oberbürgermeister von Tübingen), Michael Müller (SPD, Regierender Bürgermeister von Berlin, zurzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz), Frank Ulrich Montgomery (Vorstandsvorsitzender Weltärztebund), Corinna Pietsch (Leiterin des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Leipzig, Fachärztin für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie), Wolfgang Niedecken ("BAP"-Sänger, will sich bald impfen lassen)

Welche Risiken hat AstraZeneca? Kann die Bundesregierung ihr Impfversprechen noch halten? Muss die ganze Strategie auf den Prüfstand? Wird die Notbremse noch vor Ostern gezogen? Bleibt uns nun wieder nur der Lockdown? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 21. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 21. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 22. März, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 22. März, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 24. März, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 24. März, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

