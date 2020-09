| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 17. September, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 17. September, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Risikopatient Wirtschaft – mit der Pandemie in die Pleite?

Risikopatient Wirtschaft – mit der Pandemie in die Pleite? Gäste: Markus Söder (Ministerpräsident Bayern), Monika Schnitzer (Wirtschaftsweise), Olaf Scholz (Bundesfinanzminister), Klaus-Dieter Zastrow (Honorarprofessor für Hygiene), Sandra Beckmann (Messe- und Eventplanerin), Karl Haeusgen VDMA-Vizepräsident)

Die Corona-Pandemie trifft die deutsche Wirtschaft hart. Die Politik pumpt Milliarden Hilfen ins Land. Und Kurzarbeitergeld und ein gelockertes Insolvenzrecht verhindern derzeit das Schlimmste. Aber irgendwann müssen die Unternehmen wieder vom staatlichen Tropf, und dann kann es doppelt hart kommen: Entlassungen, Pleiten, Haushaltslöcher! Wird der Konjunktureinbruch noch dramatischer? Hilft der Staat den Richtigen? Wird Corona am Ende mehr den Wohlstand gefährden als die Gesundheit? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 20. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 20. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 21. September, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 21. September, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 23. September, 22.55 Uhr (ARD)

Mittwoch, 23. September, 22.55 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

