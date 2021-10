Maybrit Illner: die Gäste und das Thema heute

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner Nächster Sendetermin: Donnerstag, 14. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 14. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Geimpft, getestet, genervt – mehr Freiheit wagen?

Geimpft, getestet, genervt – mehr Freiheit wagen? Gäste: Karl Lauterbach (SPD, MdB, Gesundheitspolitiker), Jan Josef Liefers (Schauspieler, #allemalneschichtmachen #allesdichtmachen), Ute Teichert (Vorsitzende Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD)), Klaus Stöhr Virologe (Epidemiologe, Impfstoffexperte) Das Robert Koch-Institut (RKI) geht von mehr Geimpften aus, als in der offiziellen Meldestatistik erfasst wurden. Es sei anzunehmen, dass unter Erwachsenen bis zu 84 Prozent mindestens einmal und bis zu 80 Prozent vollständig geimpft sind, hieß es zuletzt in einem RKI-Bericht. Was bedeutet das für die Pandemie-Politik? Sind wir damit besser gewappnet für Herbst und Winter, wie Jens Spahn sagt? Der Druck auf Ungeimpfte jedenfalls steigt zurzeit stärker als die Infektionszahlen: Keine Lohnfortzahlung mehr, keine kostenlosen Corona-Tests, immer öfter 2G. Bringt uns das einem "freedom day" näher, dem Ende aller Corona-Beschränkungen? Oder müssen Regeln weiter gelten und vielleicht wieder verschärft werden? Darüber diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will Nächster Sendetermin: Sonntag, 24. Oktober, 21.45 Uhr (ARD).

Sonntag, 24. Oktober, 21.45 Uhr (ARD). Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt. Anne Will macht Herbstpause und meldet sich erst Ende Oktober wieder. Am 10. Oktober zeigt die ARD das Nations-League-Finale zwischen Spanien und Frankreich. In der Woche darauf läuft nach dem "Tatort" die Krimi-Reihe "Brokenwood - Mord in Neuseeland". Anne Will geht dann am 24. Oktober wieder auf Sendung.

Sendung: Hart aber fair Nächster Sendetermin: Montag, 1. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 1. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt. Weitere Informationen, News und Sendetermine zu "Hart aber fair" finden Sie hier.