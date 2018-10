| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 25. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 25. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Politische Geisterfahrt – wer zahlt für den Diesel-Skandal?

Politische Geisterfahrt – wer zahlt für den Diesel-Skandal? Gäste: Cerstin Gammelin (Wirtschaftsjournalistin), Herbert Diess (Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen AG), Helge Braun (CDU Kanzleramtsminister(, Matthias Schmitz (VW-Diesel-Geschädigter), Cem Özdemir (B´90/Grüne, Vorsitzender Verkehrsausschuss)

Es droht das nächste Fahrverbot für ältere Diesel-Fahrzeuge in einer deutschen Stadt. Ein Gericht ordnete am Mittwoch an, dass Mainz ab September 2019 Fahrverbote verhängen muss, wenn der Mittelwert für Stickstoffdioxid (NO2) in der ersten Jahreshälfte über dem Grenzwert liegt. Bei den Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und den Autoherstellern über die Finanzierung von Nachrüstungen bei älteren Dieselfahrzeugen gibt es nach wie vor keine Einigung. Maybrit Illner diskutiert mit ihren Gästen folgende Fragen: Bleibt die Politik Bittsteller gegenüber den Autobauern und wird nun selbst Schummler bei den Fahrverboten? Schauen die Hersteller diesem Chaos einfach weiter gelassen zu? Wie verfahren ist die Lage für die Verbraucher?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 28. Oktober, 21.50 Uhr (ARD)

Sonntag, 28. Oktober, 21.50 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 29. Oktober, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 29. Oktober, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. November, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 7. November, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind nicht nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

