Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 11. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 11. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Methode Trump – Gefahr für Europas Demokratie?

Methode Trump – Gefahr für Europas Demokratie? Gäste: Katarina Barley (SPD, Bundesjustizministerin), Jeffrey Rathke (Politikwissenschaftler, Präsident des American Institute for Contemporary German Studies an der Johns Hopkins University in Washington, DC), Karin Kneissl (österreichische Außenministerin), Martin Richenhagen (Vorstandsvorsitzender des drittgrößten Landmaschinenherstellers der Welt AGCO, erster deutscher CEO eines US-Unternehmens), Elisabeth Humbert-Dorfmüller (Unternehmensberaterin, lebt seit 33 Jahren in Frankreich, bei der Parti Socialiste (PS) ist sie für Deutschlandfragen zuständig), Fietje Becker (war 2016/2017 mit dem Parlamentarischen Patenschaftsprogramm des Bundestages für ein Jahr in Idaho/USA), Andreas Rödder (Historiker, Professor für Neueste Geschichte an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, CDU-Mitglied)

In einer Spezialausgabe diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen folgenden Fragen: Konfrontation statt Kompromiss, Deals statt Verträge und das eigene Land über alles – wird die Methode Trump bei den US-Zwischenwahlen am 6. November bestätigt? Wird diese Art stilprägend? Warum halten so viele in den USA und Europa dem Mann die Treue? Und sind Europas Regierungen wirklich weniger anfällig für egoistische Alleingänge? Wo die Methode Trump regiert, ist die Demokratie in Gefahr. Auch in Europa?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 14. Oktober, 21.50 Uhr (ARD)

Sonntag, 14. Oktober, 21.50 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 17. Oktober, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 17. Oktober, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 29. Oktober, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 29. Oktober, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

