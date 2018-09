| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 27. September, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 27. September, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Gekaufte Freundschaft – müssen wir der Türkei helfen?

Gekaufte Freundschaft – müssen wir der Türkei helfen? Gäste: Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag), Sevim Dagdelen (Die Linke, Stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Vorsitzende der deutsch-türkischen Parlamentariergruppe im Bundestag), Christian Lindner (FDP, Partei- und Fraktionsvorsitzender), Erdal Yalcin ( Professor für Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der HTWG-Hochschule Konstanz, Senior Research Associate am ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.), Cigdem Akyol (Journalistin und Autorin u.a. "Erdogan: Die Biografie"), Kemal Capaci (deutsch-türkischer Mediendesigner und Fotograf)

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan auf Staatsbesuch in Deutschland – mit allen Ehren. Warum? Und warum ausgerechnet jetzt? Maybrit Illner diskutiert mir ihren Gästen folgende Fragen: Fordert die Bundesregierung nun endlich konsequent demokratische Veränderungen in der Türkei? Oder "gewinnt" immer unsere Abhängigkeit von Erdogan?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 1. Oktober, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 1. Oktober, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 3. Oktober, 22.00 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 3. Oktober, 22.00 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. Oktober, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 7. Oktober, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. Oktober, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 10. Oktober, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.