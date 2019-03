| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 28. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 28. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Jugend demonstriert – Politik ignoriert?

Jugend demonstriert – Politik ignoriert? Gäste: Peter Altmaier (CDU Bundeswirtschaftsminister), Felix von der Laden (YouTube-Blogger), Carla Reemtsma ("Fridays for Future"), Stefan Aust (Journalist), Eckart von Hirschhausen (Unterstützer "Scientists for Future")

Weltweit demonstrieren Jugendliche für mehr Klimschutz und ein freies Internet. Aber hört die Politik ihnen zu, fragt Maybrit Illner in ihrer Talkshow. Sind die Schülerproteste nur ein vorübergehender Modetrend? Oder erleben wir eine echte Politisierung der Jugend? Wird der Protest wachrütteln und neues politisches Handeln hervorbringen oder bleibt doch alles beim Alten?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 31. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 31. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 1. April, 21 Uhr (ARD)

Montag, 1. April, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 3. April, 23.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 3. April, 23.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 10. April, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

