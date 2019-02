| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 7. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 7. Februar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Mehr Rente aus der Steuerkasse – was sind uns die Alten wert?

Mehr Rente aus der Steuerkasse – was sind uns die Alten wert? Gäste: Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales), Paul Ziemiak (CDU, Generalsekretär), Sarna Röser ( Bundesvorsitzende des Verbands DIE JUNGEN UNTERNEHMER), Elisabeth Niejahr (Chefreporterin der "Wirtschaftswoche"), Gudrun Weißmann (Gebäudereinigerin aus Bochum), Maria Loheide (Vorstand Sozialpolitik der Diakonie Deutschland), Heike Debertshäuser (Rentnerin aus Thüringen, in der DDR geschieden)

Deutschland diskutiert über die von Hubertus Heil vorgeschlagene Grundrente. Der Bundesarmeitsminster stellt sich nun auch bei Maybrit Illner der Diskussion. Es geht um folgende Fragen: Wie gerecht sind die Pläne des SPD-Ministers? Ließe sich mit der neuen Grundrente endlich Altersarmut vermeiden? Wie teuer wird sie für die Steuerzahler?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 11. Februar 21 Uhr (ARD)

Montag, 11. Februar 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 13. Februar, 23.00 Uhr (ARD)

Mittwoch, 13. Februar, 23.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 17. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 17. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.