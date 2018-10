| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 1. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 1. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Streit um Merkels Erbe – die CDU sucht Kurs

Streit um Merkels Erbe – die CDU sucht Kurs Gäste: Christian Lindner (FDP(, Ursula von der Leyen (CDU), Hans-Peter Friedrich (CSU), Juli Zeh (Schriftstellerin, Juristin), Hajo Schumacher (Journalist und Autor)

Seit Montag steht fest: Angela Merkel wird im Dezember nicht mehr für den Posten als Parteivorsitzende der CDU kandidieren. Auch ihre Zeit als Bundeskanzlerin endet nach der aktuellen Legislaturperiode. Der Richtungsstreit in der CDU tritt nun offen zu Tage, mehrere Kandidaten haben ihren Hut in den Ring geworfen. Steht die CDU damit auch inhaltlich am Scheideweg? Bekommt die "konservative Revolution", von der man in der CSU träumt, doch noch eine Chance in der Union? Was bedeutet ein Personal-und Kurswechsel in der CDU für die Regierung und das Land? Diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 5. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 5. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. November, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 7. November, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind nicht nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 7. November, 23.30 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 11. Oktober, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 11. Oktober, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.