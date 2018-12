| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 6. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 6. Dezember, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Tag der Entscheidung - wer kommt nach Merkel?

Tag der Entscheidung - wer kommt nach Merkel? Gäste: Diana Kinnert (CDU), Franz Josef Jung (CDU), Ursula von der Leyen (CDU, wird zugeschaltetet), Jana Hensel (Autorin), Albrecht von Lucke (Politologe), Thomas Oppermann (SPD)

Einen Tag vor dem CDU-Parteitag, an dem die Delegierten über den Parteivorsitzenden abstimmen, diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen folgende Fragen: Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn – an welchen Kopf wird sich die Republik gewöhnen müssen? Als neuen CDU-Chef und vielleicht sogar als künftigen Kanzler oder Kanzlerin? Wie wird das die Partei und das Land nach 13 Jahren Angela Merkel verändern?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 9. Dezember, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 9. Dezember, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 10. Dezember, 21 Uhr (ARD)

Montag, 10. Dezember, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

