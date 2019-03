| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: IS-Rückkehrer und Abtreibung

IS-Rückkehrer und Abtreibung Gäste: Claudia Dantschke, Leiterin von "Hayat", einer Beratungsstelle zur De-Radikalisierung von salafistischen und dschihadistischen Personen; Josefin Steinhauer, deren Tochter und Enkelkinder in einem Lager für IS-Angehörige in Nordsyrien inhaftiert sind; Erzbischof Heiner Koch aus Berlin; Laura Sophie Dornheim, die abgetrieben hat und sich für eine Liberalisierung der Gesetzeslage einsetzt.

In einer neuen Ausgabe ihrer Talkshow setzt Dunja Hayali zwei Themenschwerpunkte. Sie diskutiet darüber, welche rechtliche Handhabe es im Augenblick gibt, zurückkehrende IS-Kämpfer in Deutschland vor Gericht zu stellen. Wie kann bei ihnen Resozialisierung gelingen und zugleich die Sicherheit der Bevölkerung gewährleistet werden? Zudem geht es um das Thema Abtreibungen, nachdem die Bundesregierung zuletzt zugelassen hat, dass Ärzte über Abtreibungen informieren dürfen. Die grundsätzliche Frage aber bleibt: Sollten Abtreibungen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt unter bestimmten Bedingungen straffrei bleiben?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 7. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 7. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Zwischen Trump und China – rettet die "Planwirtschaft" Europa?

Zwischen Trump und China – rettet die "Planwirtschaft" Europa? Gäste: Peter Altmaier (CDU, Bundeswirtschaftsminister), Karl Haeusgen (VDMA-Vizepräsident), Sahra Wagenknecht (Die Linke, Fraktionsvorsitzende im Bundestag), Sandra Navidi (Finanzexpertin, US-Unternehmerin), Felix Lee (China-Korrespondent der "taz", Autor)

Mit China hat US-Präsident Donald Trump einen Handelskrieg angezettelt. Europa dürfte als nächstes dran sein. Maybrit Illner diskutiert mit ihren Gästen folgende Fragen: Muss Europa seine Industrie schützen? Kann man die Protektionisten mit ihren eigenen Waffen schlagen? Oder wird Europas Wirtschaft zwischen den Großmächten zerrieben?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 10. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 10. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 11. März, 21 Uhr (ARD)

Montag, 11. März, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 13. März, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 13. März, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

