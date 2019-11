| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 14. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 14. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Worte, Wut, Widerspruch – Hass verbieten, Meinung aushalten?

Worte, Wut, Widerspruch – Hass verbieten, Meinung aushalten? Gäste: Cem Özdemir (B´90/Grüne, erhielt Morddrohungen), Dorothee Bär (CSU, Staatsministerin für Digitalisierung), Sascha Lobo (Social-Media-Experte und Internet-Unternehmer), Ulf Buermeyer (Strafrechtler, ehrenamtlicher Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte), Igor Levit (Pianist), Ralf Schuler (Leiter "Bild"-Parlamentsbüro)

Braucht es strengere Regeln im Internet? Braucht es mehr Streit im echten Leben? Ist die „Große Koalition“ an allem schuld? Und was muss eine demokratische Öffentlichkeit aushalten? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 17. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 17. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung ist noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 18. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 18. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 20. November, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 20. November, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Diverse Themen der Woche.

Diverse Themen der Woche. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. Dezember, 22.55 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 4. Dezember, 22.55 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

