"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 4. Juni, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 4. Juni, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Milliarden gegen den Abschwung – wie gerecht ist das Rettungspaket?

Milliarden gegen den Abschwung – wie gerecht ist das Rettungspaket? Gäste: Annalena Baerbock, B'90/Grüne (Parteivorsitzende), Peter Altmaier, CDU (Bundeswirtschaftsminister), Sarna Röser (Die jungen Unternehmer), Manuela Conte (DGB-Bundesvorstand Jugend und Jugendpolitik), Lars Feld, Ökonom (Chef der Wirtschaftsweisen)

In der heutigen Sendung am Donnerstag, 4. Juni 2020 geht es und die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise. Unter dem Titel "Milliarden gegen den Abschwung – wie gerecht ist das Rettungspaket?" diskutieren Annalena Baerbock, Peter Altmaier, Sarna Röser, Manuela Conte und Lars Feld, ob das Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung in seiner Form sinnvoll und gerechtfertigt ist. Es geht dabei um 57 Maßnahmen, die ein Gesamtvolumen von 130 Milliarden Euro umfassen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. Juni, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 7. Juni, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 8. Juni, 20.45 Uhr (ARD)

Montag, 8. Juni, 20.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 5. August (ARD)

Mittwoch, 5. August (ARD) Themen: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

