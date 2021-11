Maybrit Illner heute: Gäste und Thema im ZDF-Talk

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Sendung: Maybrit Illner Nächster Sendetermin: Donnerstag, 11. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 11. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Pandemie ohne Politik – erst sorglos, jetzt planlos?

Pandemie ohne Politik – erst sorglos, jetzt planlos? Gäste: Michael Kretschmer (CDU, Ministerpräsident Sachsen), Wolfgang Kubicki (FDP, stellv. FDP-Vorsitzender, Bundestagsvizepräsident, Jurist), Annemarie Fajardo (Vize-Präsidentin des Deutschen Pflegerates ), Anika Klafki (Juniorprofessorin für Öffentliches Recht an der Universität Jena), Helga Rübsamen-Schaeff (Chemikerin und Biochemikerin, Expertin für Infektionskrankheiten, Gründerin und bis 2015 Leiterin des Biopharma-Unternehmens AiCuris, heute u. a. Aufsichtsrätin von AiCuris sowie Merck), Ulrich Reitz (Chef-Korrespondent "Focus-Online" ) In der ZDF-Talkshow wird in der Regel donnerstags über ein aktuelles Thema der Woche diskutiert. Diesmal: Infektionszahlen und Inzidenzen erreichen neue Höchststände. Die Impfquote ist zu niedrig, die Belastung in Krankenhäusern schon jetzt zu hoch. Wer kümmert sich darum? Wo ist Merkel? Wo ist Scholz? Die alte und die neue Regierung schieben sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu, was nichts besser macht. Bei Maybrit Illner treffen der sächsische CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer und FDP-Vize Wolfgang Kubicki aufeinander: Sind wir wieder in einer epidemischen Notlage? Was hilft jetzt gegen Delta? "Nie wieder Lockdown!", "Nie eine Impfpflicht!" – haben sich Politiker auch mit diesem Versprechen zu früh festgelegt?