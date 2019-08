| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 29. August, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 29. August, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Der Regenwald brennt – zerstört unser Konsum den Planeten?

Der Regenwald brennt – zerstört unser Konsum den Planeten? Gäste: Christian Lindner (FDP, Partei- und Fraktionsvorsitzender), Annalena Baerbock (Grüne/B'90, Parteivorsitzende), Ranga Yogeshwar (Physiker, Wissenschaftsjournalist), Claudia Kemfert (Professorin für Energieökonomie und Nachhaltigkeit), Nelson Müller (Sternekoch), Arndt Günter Kirchhoff (Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW)

Die Waldbrände im Amazonas-Gebiet sind verheerend. Viele der Feuer sind von Menschen gelegt, um Profit zu machen. Maybrit Illner diskutiert mit ihren Gästen über folgende Fragen: Zerstört unsere Lebensweise den Planeten? Muss Fleisch wieder ein Luxusgut werden? Muss Co2-Ausstoß deutlich teurer werden? Wie sollen das die Bürger bezahlen und wie die Wirtschaft?

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 1. September, 21.55 Uhr (ARD)

Sonntag, 1. September, 21.55 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. September, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 4. September, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. September, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 4. September, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Kein zentrales Thema

Kein zentrales Thema Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sandra Maischberger und ihre Redaktion bleiben bei dem neu eingeführten Konzept, für die Talkshow kein festes Thema zu setzen. Was in der laufenden Woche Politik und Gesellschaft bewegt, wird Sandra Maischberger in unterschiedlichen Gästekonstellationen diskutieren: im Einzelgespräch, im Duell, mit einer Kommentatoren-Runde und mit den Zuschauern im Publikum.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 16. September, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 16. September, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

