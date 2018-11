| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 8. November, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 8. November, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Neue Bündnisse, alte Fronten – was folgt auf Merkel?

Neue Bündnisse, alte Fronten – was folgt auf Merkel? Gäste: Kevin Kühnert (SPD/JUSOS), Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Janine Wissler (Die Linke), Wolfgang Kubicki (FDP), Michael Spreng (Publizist)

Angela Merkel gibt den Parteivorsitz ab. Die möglichen Nachfolger bringen sich in Stellung, als aussichtsreich gelten drei der Kandidaten. Doch wofür stehen die drei? Wohin werden sie die Christdemokraten und damit vielleicht das ganze Land führen? Eine von ihnen, Annegret Kramp-Karrenbauer, stellt sich bei Maybrit Illner der Diskussion.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 11. Oktober, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 11. Oktober, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 12. November, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 12. November, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 14. November, 21.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 14. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nich bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 12. Dezember, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

