| My Hit. Your Song.

My Hit. Your Song.:

Am 17. Januar startet bei ProSieben die neue Show "My Hit. Your Song." Die erste Folge kann mit Weltstar Olly Murs aufwarten. Und Jason Derulo soll zum Weinen gebracht werden.

Jason Derulo staunt nicht schlecht. Vier Streicher, ein Piano und eine Soul-Sängerin: So hat der Sänger seinen Party-Hit "Tip Toe" noch nie gehört. "Die Performance hat mich umgehauen", sagt der US-Star, als er Florentinas Version hört. Ihre Konkurrenten, die Wiener Band SKYE, verfolgen mit ihrem sanften Rock-Cover von Derulos "The Other Side" ein Ziel: "Jason Derulo soll heulen, wenn er uns hört." Ob das wirklich klappt?

Mit "My Hit. Your Song." versucht sich ProSieben an einer neuen Musikshow. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie funktioniert "My Hit. Your Song."?

Es treten je zwei verschiedene Künstler bzw. Bands gegeneinander an. Ihre Aufgabe: Mit neu arrangierten Cover-Songs den Star zu überzeugen, der mit diesen Songs einst Hits landete. Der berühmte Musiker entscheidet, welches Cover ihn am meisten begeistert hat und wer in der Publikumsentscheidung die Chance hat, 25.000 Euro zu gewinnen.

Welche Stars sind dabei?

In der ersten Folge kann der Sender mit echten Weltstars aufwarten: Olly Murs und Jason Derulo hören sich die neuen Versionen ihrer Hits an. Zudem ist auch Sasha dabei. In weiteren Folgen hat ProSieben u.a. SIDO, DJ BoBo und PUR angekündigt.

Wer singt die Cover-Songs?

Vom Newcomer bis zur etablierten Band, vom Singer-Songwriter bis zur Elektro-Combo ist laut ProSieben alles dabei. In der ersten Folge treten Florentina (19, Sängerin aus Mannheim) gegen SKYE (Stadion-Rock-Band aus Wien), Ladykryner (Volksmusik-Band aus Graz) gegen James Gruntz (31, Singer-Songwriter aus Biel/Schweiz) und John Garner (Folk-Pop-Rock-Band aus Augsburg) gegen Kochkraft durch KMA (Punkband aus Köln und Duisburg) an.

Wann läuft "My Hit. Your Song."?

Zunächst wird es drei Folgen geben, die ab 17. Januar immer donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt werden.

Quelle: areh