Nach Zusatzgebühr: Netflix laufen die Kunden davon

Die Maßnahmen gegen Passwort-Sharing sollen Netflix in Spanien in den vergangenen Monaten rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer gekostet haben. Die umstrittene Neuerung soll in Zukunft auch auf deutsche User zukommen.

Laut AGB von Netflix ist es verboten, das Netflix-Konto mit Personen zu teilen, die nicht Teil des eigenen Haushalts sind. Die verschiedenen Benutzerprofile dürfen demnach nur von Mitgliedern eines Haushalts benutzt werden. Bereits im März 2022 testete Netflix in Chile, Costa Rica, Peru und anderen südamerikanischen Staaten eine Zusatzgebühr in Höhe von drei US-Dollar, die das Teilen des eigenen Kontos über Haushaltsgrenzen hinweg erlaubt. In Spanien kostet das Hinzufügen weiterer Nutzer seit Februar 5,99 Euro pro Profil. Zuletzt hatte Netflix angekündigt, das Modell im zweiten Quartal 2023 auch in anderen Ländern – darunter Deutschland – einführen zu wollen.