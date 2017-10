Statement via Twitter

Pauley Perrette verlässt "Navy CIS" und räumt mit Gerüchten auf

Pauley Perrette wird die Erfolgsserie "Navy CIS" nach der laufenden Staffel verlassen. Das gab die Schauspielerin, die seit 2003 die Rolle der Forensikerin und Laborratte Abby spielte, via Twitter bekannt.

"Ja, es ist wahr, ich verlasse 'NCIS' nach dieser Staffel", teilte Perrette mit und nutzte die Gelegenheit, auch mit einigen Gerüchten aufzuräumen. "Es gab eine Menge falsche Geschichten, warum ich das gemacht habe. Nein, ich habe keine Hautpflegelinie, und mein Netzwerk und die Show sind nicht böse mit mir", schreibt Perrette über ihre Entscheidung.

Schon im vergangenen Jahr sei ihr klar gewesen, dass sie die Serie verlassen werde. "Ich hoffe, jeder wird Abby lieben und genießen. Nicht nur für den Rest der Staffel, auch für alles, was sie uns in den letzten 16 Jahren gegeben hat. All die Liebe, all die Lacher, all die Inspiration. Ich liebe sie so sehr wie ihr."

So it is true that I am leaving NCIS...

There have been all kinds of false rumors as to why (NO I DON'T HAVE A SKIN CARE LINE... pic.twitter.com/gugM2a2ckT — Pauley Perrette (@PauleyP) 4. Oktober 2017

Was Perrette, die neben ihren regelmäßigen Auftritten in "Navy CIS" vor allem in kleineren Rollen zu sehen ist, nach ihrem Ausstieg aus der Serie plant, verriet sie nicht. "NCIS", zeitweise die meistgesehene Fernsehserie weltweit, läuft in den USA derzeit in der 15. Staffel. Im deutschen Free-TV zeigt SAT.1 die Serie.

Quelle: teleschau – der Mediendienst