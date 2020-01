| Streaming-Anbieter

Welche Filme und Serien stehen beim Streaming-Anbieter Netfilx neu zur Verfügung? Hier finden Sie immer aktuell einen Überblick.

Im Dezember landete Netflix mit "The Witcher" einen Riesenerfolg, die Serie gilt als die erfolgreichste Serie des Streaming-Amnbieters im Jahr 2019. Auch 2020 bringt Netflix viele Eigenproduktionen an den Start. Mit "Dracula" soll es schon im Januar richtig gruselig werden ...

Auf welche Inhalte können sich Netflix-Kunden im Januar freuen? Hier ein Überblick:

Serie: "Dracula" (ab 4. Januar)

Ordentlich Grusel verspricht die neue Serie der Macher von "Sherlock". Die Legende des berühmtesten Vampires der Welt wird neu interpretiert. Claes Bang spielt den Grafen.

Serie: "Sex Education" (ab 17. Januar)

Acht neue Folgen der britischen Serie zeigt Netflix ab Januar. In der zweiten Staffel muss Spätentwickler Otis selbst lernen, mit seinen erwachenden sexuellen Bedürfnissen klarzukommen. Gleichzeitig entstehen zwischen ihm und Maeve Spannungen. Zu allem Überfluss droht an seiner Schule auch noch eine Chlamydien-Infektion ... Gillian Anderson ist wieder in der Rolle von Otis' Mutter, einer Sexualtherapeutin, zu sehen.

Die neuen Netflix-Serien im Januar

Messiah – Staffel 1 (ab 1. Januar)

Spinning Out – Staffel 1 (ab 1. Januar)

The Circle – Staffel 1 (ab 1. Januar)

Vikings - Staffeln 1-5 (ab 1. Januar)

Dracula – Staffel 1 (ab 4. Januar)

Go! Go! Cory Carson – Staffel 1 (ab 4. Januar)

The Big Bang Theory - Staffel 12 (ab 8. Januar)

AJ and the Queen – Staffel 1 (ab 10. Januar)

Medical Police – Staffel 1 (ab 10. Januar)

Jamtara – Das Phisher-Dorf – Staffel 1 (ab 10. Januar)

Titans - Staffel 2 (ab 10. Januar)

I Am A Killer - Staffel 2 (ab 10. Januar)

Die heilende Kraft von Dude – Staffel 1 (ab 13. Januar)

Kipo und die Welt der Wundermonster – Staffel 1 (ab 14. Januar)

Grace and Franie – Staffel 6 (ab 15. Januar)

Der Mörder in Aaron Hernandez – Staffel 1 (ab 15. Januar)

Sex Education – Staffel 2 (ab 17. Januar)

Ares – Staffel 1 (ab 17. Januar)

Hip-Hop Evolution - Staffel 4 (ab 17. Januar)

Chilling Adventures of Sabrina – Staffel 3 (24. Januar)

Next in Fashion – Staffel 1 (ab 29. Januar)

Die Erde bei Nacht - Staffel 1 (ab 29. Januar)

Ragnarök – Staffel 1 (ab 31. Januar)

Bojack Horseman: Staffel 6, Teil B (ab 31. Januar)

Die neuen Netflix-Filme im Januar

Die Erfindung der Wahrheit (ab 1. Januar)

Die Goonies (ab 1. Januar)

Ghost Stories (ab 1. Januar)

Logan - The Wolverine (ab 1. Januar)

Salt, ab 01. Januar

South Park – Der Film (ab 1. Januar)

Explained: Sex (ab 2. Januar)

Rampage - Big Meets Bigger (ab 13. Januar)

A Fall from Grace (ab 17. Januar)

13 Hours (ab 28. Januar)

Call Me By Your Name (ab 29. Januar)

Der schwarze Diamant (ab 31. Januar)

