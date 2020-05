| Streaming-Anbieter

Welche Filme und Serien stehen beim Streaming-Anbieter Netfilx neu zur Verfügung? Hier finden Sie immer aktuell einen Überblick.

Into the Night – Staffel 1 (ab 1. Mai)

Wegen eines solaren Phänomens sind Sonnenstrahlen tödlich. Elf Menschen machen sich in einem Flugzeug auf gen Westen, um dem drohenden Sonnenaufgang in Brüssel davonzufliegen. Spannungsgeladene Sci-Fi-Serie, leider trüben viele Logiklöcher etwas das Bild. Mehr Infos zu "Into the Night" finden Sie hier.

Late Night – Die Show ihres Lebens (ab 29. Mai)

Eine indischstämmige Frau versucht, in der von Männern dominierten Welt der Talk-Show-Gagschreiber Fuß zu fassen. Doich die narzistische Moderatorin Katherine (Emma Thompson) kommt mit Frauen in ihrem Team gar nicht klar. Eine Filmkritik lesen Sie hier.

Auf welche Inhalte können sich Netflix-Kunden im Mai sonst noch freuen? Hier ein Überblick:

Die neuen Netflix-Serien im Mai

Beinahe glücklich – Staffel 1 (ab 1. Mai)

Supergirl – Staffel 1 (ab 1. Mai)

Workin' Moms – Staffel 4 (ab 6. Mai)

Scissor Seven – Staffel 2 (ab 7. Mai)

The Eddy – Staffel 1 (ab 8. Mai)

Dead to Me – Staffel 2 (ab 8. Mai)

Valeria – Staffel 1 (ab 8. Mai)

Gerichtsverfahren in den Medien – Staffel 1 (ab 11. Mai)

White Lines – Staffel 1 (ab 15. Mai)

Control Z – Staffel 1 (ab 22. Mai)

Der Denver Clan – Staffel 3 (ab 23. Mai)

Queen of the South – Staffel 4 (ab 29. Mai)

Space Force – Staffel 1 (ab 29. Mai)

Snowpiercer – Staffel 1 (im Mai)

Die neuen Netflix-Filme im Mai

Nur die halbe Geschichte (ab 1. Mai)

St. Vincent (ab 1. Mai)

Tut Tut Cory Flitzer: Tanzt den Chrissy (ab 1. Mai)

All Day and a Night (ab 1. Mai)

Begabt - Die Gleichung eines Lebens (ab 1. Mai)

Kind 44 (ab 1. Mai)

The Untouchables - Die Unbestechlichen (ab 1. Mai)

12 Strong - Die wahre Geschichte der US-Horse Soldiers (ab 8. Mai)

The Nun (ab 10. Mai)

Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend (ab 12. Mai)

The Wrong Missy (ab 13. Mai)

Die Turteltauben (ab 22. Mai)

Late Night – Die Show ihres Lebens (ab 29. Mai)

