Der Alte

Von Andreas Schoettl

Eine Journalistin wird in der Nähe eines Friedhofs erschlagen aufgefunden. Hauptkommissar Voss (Jan Gregor Kremp) und Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) ermitteln.

Der Schlag kam von vorne rechts. "Das heißt, sie hat ihr Gegenüber angeschaut." Das wird Hauptkommissar Voss (Jan-Gregor Kremp) schnell bewusst. In der Nähe des Münchner Ostfriedhofs liegt die Leiche der Journalistin Sylvia Kramer. Sie wurde offensichtlich erschlagen. Die erste von neun neuen Folgen des unverwüstlichen ZDF-Freitagskrimis "Der Alte" beginnt für einen Mordfall vergleichsweise unspektakulär. Ermittler Luwdig Blochberger (Tom Kupfer) findet am Tatort sogar noch die Gelegenheit, seiner Kollegin Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) mitzuteilen, dass seine Freundin schwanger ist. Doch der Krimi, umgesetzt von Regisseur Florian Schott, bleibt nicht nur bei diesem einem Morfall. Die Verwicklungen der Journalistin reichen in eine düstere Familientragödie. Ihr kleines Enkelkind kam nur wenige Monate zuvor ums Leben. Ausgerechnet Laura (Franziska Brandmeier), die Tochter der toten Reporterin und Mutter des Babys, soll ihr Kind tot geschüttelt haben.

Voss, der erst im vergangenen Jahr zum "Ehrenkommissar" der Bayerischen Polizei ernannt wurde, und sein Team brauchen im ersten ihrer neuen Fälle viel Fingerspitzengefühl, um die Verstrickungen innerhalb einer dramatisch verkrachten Familie zu entwirren.

"Der Alte" ist seit 1977 fester Bestandteil des ZDF-Programms. Im September 2012 übernahm Jan-Gregor Kremp als Kriminalhauptkommissar Richard Voss die Rolle des Chefs der Mordkommission.

Quelle: teleschau – der Mediendienst