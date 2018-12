Schauspieler und Comedian

Comedian und Schauspieler Kevin Hart wird eine besondere Ehre zuteil: Der 39-Jährige darf die Verleihung der Oscars 2019 moderieren. Nach Richard Pryor, Whoopi Goldberg und Chris Rock ist er damit der vierte Afroamerikaner, der durch die Show führen wird.

Sowohl Hart als auch die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die jährlich den begehrtesten Filmpreis der Branche verleiht, bestätigten die Entscheidung bereits auf Instagram.

"Ich bin so glücklich mitzuteilen, dass der Tag endlich gekommen ist", schreibt Hart unter ein Bild der Oscar-Statue. Seit Jahren habe er von dieser Möglichkeit geträumt und er glaubte fest daran, dass es passieren werde, wenn der richtige Moment gekommen sei. "Ich weiß, dass meine Mutter gerade von einem Ohr zum anderen lächelt", freut der Comedian sich weiter und bedankt sich bei seiner Familie, Freunden und Fans.

Kevin Hart begann seine Karriere als Stand-Up-Comedian in Clubs und bei Wettbewerben. Seit 2001 ist er auch als Schauspieler aktiv und spielte unter anderem in "Ride Along" (2014) und "Jumanji: Willkommen im Dschungel" (2017). Ab 11. Januar 2019 wird er hierzulande in dem Remake des französischen Erfolgsfilms "Ziemlich beste Freunde", "The Upside", als Pfleger des gelähmten Millionärs Phillip (Bryan Cranston) zu sehen sein.

Die Oscar-Verleihung wurde in den vergangenen zwei Jahren von Late-Night-Talker Jimmy Kimmel moderiert. Der gratulierte seinem Nachfolger via Twitter mit den Worten: "Glückwunsch Amigo – Die Academy hat eine exzellente Wahl getroffen. Du wirst sie umhauen!"

Congratulations amigo - @TheAcademy made an excellent choice. You are going to kill it https://t.co/OXmXIGVVD5 — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 5. Dezember 2018

Nachdem die Zuschauerzahlen rapide gesungen waren, will die Academy die Show nun mit einem neuen Produzenten auf höchstens drei Stunden kürzen. Die Nominierungen für den Filmpreis werden am 22. Januar 2019 verkündet, die 91. Oscar-Verleihung selbst wird am 24. Februar 2019 im Dolby Theatre in Hollywood über die Bühne gehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst