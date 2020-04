| Überblick

Von Antje Rehse

Die Zeiten, an denen die TV-Sender die Ostertage voll mit Free-TV-Premieren gepackt haben, sind vorbei. Dennoch müssen die Fernsehzuschauer am langen Osterwoche nicht auf tolle Spielfilm-Highlights verzichten.

Die große Mehrheit davon lief zwar schon einmal oder mehrfach im TV, aber den ein oder anderen Film guckt man sich ja gerne mehrmals an. Auch einige der Monumentalwerke sind an Ostern immer wieder gerne gesehen. Als Kontrast hat RTL II die Satire "Das Leben des Brian" im Angebot. Währenddessen setzt ProSieben ganz auf Superhelden.

Welche Spielfilme laufen an Ostern 2020 im Fernsehen? Hier finden Sie eine Auswahl:

Die Spielfilm-Highlights an Karfreitag (10. April 2020)

Die zehn Gebote (13.50 Uhr, ZDF)

Die Geschichte von Moses als monumentales Hollywood-Spektakel. Nach wie vor zählt die Teilung des Roten Meeres zu einem der Höhepunkte der Filmgeschichte.

Alles steht Kopf (20.15 Uhr, VOX)

Der grandiose Animationsfilm von 2015 entführt in die Gefühlswelt einer Elfjährigen, bei der mit dem Beginn der Pubertät die Emotionen "Freude", "Kummer", "Wut", "Ekel" und "Angst" aus dem Gleichgewicht geraten.

Pirates of the Caribbean: Salazars Rache (20.15 Uhr, ProSieben)

Der fünfte Teil der Piraten-Sage um den verschrobenen Captain Jack Sparrow hat zwar nicht mehr viel Neues zu bieten, setzt aber auf den bewährten Mix aus Humor, Abenteuer und Action.

Fack Ju Göhte 3 (20.15 Uhr, SAT.1)

Chaos-Lehrer Zeki Müller (Elias M'Barek) möchte seine nicht minder chaotischen Schüler durch das Abitur bringen. Nach eine, Besuch beim Berufsinformationszentrum kommt aber Frust auf.

Hacksaw Ridge - Die Entscheidung (22.00 Uhr, VOX)

Desmond Doss rettet als Sanitäter im Zweiten Weltkrieg Hunderten Soldaten das Leben. Der Schrecken des Krieges wurde selten so eindrucksvoll und grausam in Szene gesetzt.

Mad Max: Fury Road (22.50 Uhr, ProSieben)

Der Actionthriller wurde von Kritikern von World of Reel" zum besten Film des vergangenen Jahrzehnts gewählt. Die entsprechenden Kritiker mögen offenbar Action im Hochgeschwindigkeitstempo, den die liefert der Film über weite Strecken.

Die Spielfilm-Highlights an Ostersamstag (11. April 2020)

Casablanca (18.20 Uhr, SAT.1 Gold)

Ein Meilenstein der Kinogeschichte, der 1943 drei Oscars (bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch) gewann. Unvergessen auch die Flughafen-Abschiedsszene mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman.

Winterkartoffelknödel. Ein Eberhoferkrimi Spielfilm (Krimikomödie) | 11.04.2020 | 20:15 - 21:45 Uhr BR

Marvel's the Avengers Spielfilm (20.15 Uhr, ProSieben)

Es tummeln sich eine Menge Figuren in diesem Treffen der Giganten – und jede ist wichtig. Da das Actionspektakel auch noch eine stimmige Story zu bieten hat, ist gute Unterhaltung garantiert.

Harry Potter und der Orden des Phönix (20.15 Uhr, SAT.1)

Obwohl Harry Potter Zeuge von Lord Voldemorts Auferstehung war, will ihm anscheinend niemand glauben. Nur der Orden des Phönix nimmt die Aussagen Harrys ernst. Fünfter Teil der Filmreihe um den jungen Zauberer und eine der besseren Verfilmungen der Bücher von J.K. Rowling.

Das Leben des Brian (20.15 Uhr, RTLZWEI)

In Betlehem wird zur selben Zeit wie Jesus der kleine Brian geboren. Als er erwachsen ist, schließt er sich einer Widerstandsbewegung an. Unfreiwillig landet er in der Rolle des Messias - und schließlich am Kreuz. Die bitterböse Satire der Komikergruppe "Monty Pythons" ist auch heute noch ein Garant für Lacher. Der im Februar verstorbene Terry Jones führte Regie und spielte u.a. die Rolle der Mutter Brians.

E.T. - Der Außerirdische (22.25 Uhr, ZDFneo)

Dieser Film bringt einen schnurstraks zurück in die Achtziger. Das Meisterwerk von Stephen Spielberg über einen Alien, der in einer amerikanischen Vorstadt strandet und sich mit dem kleinen Eliott anfreundet, ist einer der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

Frühstück bei Tiffany (23.50 Uhr, rbb)

Holly will sich in New York einen Millionär an Land ziehen. Allerdings macht ihr der Nachbar, der verarmte Autor Paul, Avancen. Heiter-melancholischer Komödien-Klassiker, der Audrey Hepburn endgültig zum Superstar machte.

Die Spielfilm-Highlights an Ostersonntag (12. April 2020)

Der weiße Löwe (14.10 Uhr, WDR)

Vor vielen Jahren wurde im Tal des südafrikanischen Shangaan-Volkes ein weißer Löwe geboren, der Letsatsi genannt wurde. Eine uralte Legende besagt, dass diese überaus seltenen Tiere als Botschafter der Götter dem Volk Glück und Wohlstand bringen. Von seinem Rudel hingegen wird er wegen seines weißen Fells ausgegrenzt. Von klein auf muss Letsatsi lernen, sich zu behaupten und sich gegen immer neue Feinde zur Wehr setzen. Michael Swans preisgekrönter Film beeindruckt durch seine stimmungsvollen Tier- und Naturaufnahmen.

Jumanji: Willkommen im Dschungel (20.15 Uhr, RTL)

Remake des Abenteuerklassikers, das aber deutlich lustiger ist als das Original: Eine Gruppe Teenager wird in die Spielewelt katapultiert und findet sich plötzlich in den Körpern von erwachsenenen Avataren wieder.

Das Traumschiff: Marokko (20.15 Uhr, ZDF)

Gerade in Zeiten von Corona dürfte das Angebot des ZDF, sich mit dem "Traumschiff" in die Ferne zu träumen, von vielen Zuschauern dankbar angenommen werden. Es geht nach Marokko und Kapitän Florian Silbereisen darf mit Barbara Wussow auf dem Snowboard die Sandhänge des Atlas-Gebirges hinunterfahren.

Deadpool 2 (20.15 Uhr, ProSieben)

ProSieben setzt die Superhelden-Festspiele mit der Komödie fort. Der Humor ist, wie bereits im ersten Teil, äußerst derb und oft unter der Gürtellinie. Doch wer Deadpool kennt und schätzt, liebt ihn genau dafür.

John Wick (22.35 Uhr, ProSieben)

John Wick war einer der härtesten und erfolgreichsten Auftragskiller des Landes, der vor allem für die russische Mafia gearbeitet hat. Als Gangster seinen Hund töten, begibt er sich auf einen Rachefeldzug. Knallharte Action mit Keanu Reeves.

Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück (23.30 Uhr, ZDFneo)

Eigentlich passt die Liebeskomödie mit einer bezaubernden Renee Zellweger ja besser in die Weihnachtszeit. Da die Schauspielerin erst vor wenigen Monaten den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Darstellung von Judy Garland gewonnen hat, bewundern wir sie aber gerne auch an Ostern nochmal in einer ihrer Paraderollen.

Die Spielfilm-Highlights an Ostermontag (13. April 2020)

Wendy - Der Film (15.20 Uhr, RTL)

Der Film zur Pferdezeitschrift für Kinder. Seit einem Unfall traut sich die zwölfjährige Wendy nicht mehr auf ein Pferd. Doch dann läuft ihr eine verletzte Stute über den Weg. RTL zeigt den Kinofilm von 2017 als Free-TV-Premiere.

Cleopatra (20.15 Uhr, 3sat)

Der römische Herrscher Julius Cäsar verfällt der jungen Königin Cleopatra (Elizabeth Taylor). Der mit vier Oscars prämierte Monumentalfilm von 1962 war damals der teuerste der Welt.

Tatort: Das fleißige Lieschen (20.15 Uhr, ARD)

Zwei neue Ermittler nehmen im Saarland ihre Arbeit auf. Die beiden Kommissare Adam Schürk (Daniel Sträßer) und Leo Hölzer (Vladimir Burlokov) kennen sich aus Kindertagen, sie verbindet ein dunkles Geheimnis. Schnell werden sie in ihrem ersten Fall gezwungen, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen.

Das Pubertier - Der Film (20.15 Uhr, SAT.1)

Jan Josef Liefers zappelt sich als liebevoller Vater durch eine Dauerkrise, die seine Tochter Carla bei ihm auslöst. Carla wird 14 und damit zum Pubertier. Ein Wesen, das Eltern einfach nicht verstehen, egal wie sehr sie sich anstrengen. Die klamaukige Romanverfilmung ist nun erstmals im Free-TV zu sehen.

Kingsman: The Secret Service (20.15 Uhr, ProSieben)

Geheimagent Harry Hart rekrutiert einen Kleinkriminellen für Großbritanniens Secret Service. Der witzige und kurzweilige Actionfilm ist sowohl Persiflage als auch Hommage an die James-Bond-Filme.

The Nice Guys - Nett war gestern! (22.05 Uhr, VOX)

Ryan Gosling und Russel Crowe bilden ein herrlich chaotisches Polizisten-Duo, das in den Siebzigern einen vermissten Pornostar suchen muss. Die beiden Hauptdarsteller harmonieren hervorragend und haben mit ihren albernen Rollen sichtlich Spaß.

Die glorreichen Sieben (22.15 Uhr, RTL)

Gelungenes Remake des Western-Klassikers: Brutal und herzlich, witzig und kritisch, zwischen klassischer Western-Sehnsucht und moderner Action inszeniert. Zudem gespickt mit Stars wie Denzel Washington, Ethan Hawk, Christoph Waltz und Chris Pratt. Aber klar: An das Original kommt der Film von 2016 natürlich nicht ran.