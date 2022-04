Ostern 2022 im TV: die Spielfilm-Highlights

Die Zeiten, an denen die TV-Sender die Ostertage voll mit Free-TV-Premieren gepackt haben, sind vorbei. Dennoch müssen die Fernsehzuschauer am langen Osterwoche nicht auf tolle Spielfilm-Highlights verzichten.

Die große Mehrheit davon lief zwar schon einmal oder mehrfach im TV, aber den ein oder anderen Film guckt man sich ja gerne nochmal an. Welche Spielfilme laufen an Ostern 2022 im Fernsehen? Hier finden Sie eine Auswahl:

Die Spielfilm-Highlights an Karfreitag (15. April 2022) Was vom Tage übrig blieb (20.15 Uhr, 3sat) Ein von James Ivory einfühlsam inszeniertes Drama mit Starbesetzung: Die Oscar-Preisträger Anthony Hopkins und Emma Thompson glänzen in der Romanverfilmung über einen Butler, der viel zu spät merkt, dass er sein eigenes Leben und seine Gefühle komplett vernachlässigt hat. -> Filmkritik

E.T. - Der Außerirdische (20.15 Uhr, ZDFneo) Ein außerirdisches Wesen strandet auf der Erde – und freundet sich mit dem kleinen Elliott an. Blockbuster von Steven Spielberg. -> Filmkritik

Aquaman, (20.15 Uhr, ProSieben) Arthur (Jason Mamoa) ist nicht nur ein hervorragender Kämpfer, sondern kann auch mit Meereswesen kommunizieren. Dass ihm eigentlich der Thron von Atlantis zusteht, interessiert den Draufgänger nur wenig. Sechster Teil der lose zusammenhängenden DC-Filmreihe. -> Filmkritik

A World Beyond (20.15 Uhr, VOX) Casey entdeckt per Zufall einen Button, der ihr Einblicke in eine futuristische Parallelwelt gewährt. Um dem Geheimnis dieses Universums auf die Spur zu kommen, macht sie sich auf die Suche nach dem ehemaligen Wunderkind Frank (George Clooney), das heute als Erwachsener zurückgezogen lebt. -> Filmkritik

FREE-TV-PREMIERE: Kindeswohl (22.00 Uhr, ZDF) Eine Familienrichterin (Emma Thompson) am High Court of Justice in London muss entscheiden, ob ein schwer kranker, noch nicht volljähriger Zeuge Jehovas gegen seinen Willen gerettet werden darf. Filmkritik

Léon - der Profi (21.15 Uhr, ZDF) Léon (Jean Reno) arbeitet für die New Yorker Italo-Mafia als Auftragsmörder. Sein Privatleben verbringt Léon in Einsamkeit, als plötzlich die Familie von nebenan ermordet wird und nur die zwölfjährige Tochter überlebt. -> Filmkritik

Die Spielfilm-Highlights an Ostersamstag (16. April 2022) Nils Holgerssons wunderbare Reise (14.00 Uhr, HR) Ein Gnom schrumpft den frechen Nils auf Wichtelgröße. Als Winzling versteht der 13-Jährige die Welt nicht mehr - aber die Sprache der Tiere. So kann er hören, wie eine Gruppe Wildgänse dem Hausganter Martin zuruft, er solle mit ihnen nach Lappland fliegen. Filmkritik

Leberkäsjunkie (20.15 Uhr, BR) Der Eberhofer (Sebastian Bezzel) bekommt es mit seinem schlimmsten Widersacher zu tun: Cholesterin. Ab jetzt gibt's nur noch gesundes Essen von der Oma. Ermitteln muss er natürlicjh trotzdem. Filmkritik

Eine Liebe für den Frieden - Bertha von Suttner und Alfred Nobel (20.15 Uhr, 3sat) Basierend auf Esther Vilars Schauspiel "Mr. & Mrs. Nobel" erzählt der Film von der unerfüllten Liebe zwischen der Friedensaktivistin Bertha von Suttner und dem Dynamit-Erfinder Alfred Nobel.

Braveheart (20.15 Uhr, RTLZWEI) Der englische König Edward I. will die Herrschaft über Schottland an sich reißen und versetzt das Land in Angst und Schrecken. William Wallace stellt sich ihm mit einer Armee aus Bauern und Grundbesitzern entgegen. -> Filmkritik

The Jungle Book (20.15 Uhr, SAT.1) Realverfilmung des Klassikers. Der kleine Mogli ist eigentlich ein Mensch, gehört aber einer Wolfsfamilie an, die im Urwald lebt. So freundet er sich mit den Tieren des Dschungels an. -> Filmkritik

Tod auf dem Nil (22.05 Uhr, rbb) Als die amerikanische Millionenerbin Linnet Ridgeway während ihrer Hochzeitsreise auf dem Schiff ermordet wird, ist Poirots Spürsinn gefordert. Klassiker nach Agatha Christie. -> Filmkritik

Tödliche Entscheidung - Before the Devil Knows You're Dead (22.5 Uhr, Servus TV) Das Juweliergeschäft der eigenen Eltern überfallen, um damit ihre finanziellen Probleme zu lösen. Diese Idee haben die Brüder Andy (Philip Seymour Hoffman) und Hank Hanson (Ethan Hawke). -> Filmkritik

Die Spielfilm-Highlights an Ostersonntag (17. April 2022) FREE-TV-PREMIERE: Die Eiskönigin 2 (20.15 Uhr, SAT.1) Die gelungene Fortsetzung schickt die beiden Schwestern Elsa und Anna auf eine abenteuerliche Reise in die Vergangenheit ihrer Familie. -> Filmkritik

FREE-TV-PREMIERE: Das Traumschiff (20.15 Uhr, ZDF) Unter dem Kommando von Kapitän Parger (Florian Silbereisen) nimmt das "Traumschiff" Kurs auf Mauritius, die märchenhafte Insel im Indischen Ozean. -> Filmkritik

Gladiator (20.15 Uhr, ZDFneo) Der römische Tribun Maximus gerät in Gefangenschaft. Als Gladiator gelangt er anschließend zu Ruhm – und sinnt auf Rache. Oscarprämierter Historienfilm mit Russel Crowe. -> Filmkritik

James Bond 007: Spectre (20.15 Uhr, ProSieben) James Bonds (Daniel Craig) neuer Auftrag kommt ihm wie gerufen, um sich zu beweisen: Eine mysteriöse Nachricht aus seiner Vergangenheit führt den Agenten auf eine Hetzjagd rund um die Welt -> Filmkritik

Auftrag Rache (22.10 Uhr, ServusTV) Just als Thomas Craven (Mel Gibson) aus dem Dienst der Bostoner Mordkommission altersbedingt entlassen wird, wird seine 24-jährige Tochter Emma vor seinen Augen ermordet. -> Filmkritik

Der Club der toten Dichter (22.55 Uhr, SIXX) Mit seinen ungewöhnlichen Lehrmethoden versucht Professor John Keating (Robin Williams) seine Schüler aus den Zwängen vorgegebener Denkschubladen zu befreien. -> Filmkritik

Die Spielfilm-Highlights an Ostermontag (18. April 2022) FREE-TV-PREMIERE: Tatort: Finsternis (20.15 Uhr, ARD) In einem Waldstück am Frankfurter Stadtrand haben die beiden eine Frauenleiche entdeckt. Doch als die Hauptkommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) dort eintreffen, ist die Leiche verschwunden. -> Filmkritik

FREE-TV-PREMIERE: Jojo Rabbit (20.15 Uhr, ProSieben) Adolf Hitler als imaginärer Freund? Warum nicht! "Jojo Rabbit" ist eine wunderbar skurrile Komödie über einen überzeugten Jungnazi und ein jüdisches Mädchen. -> Filmkritik

Jenseits der Stille (20.15 Uhr, ARTE) In ihrer Familie ist Lara die Einzige, die hören und sprechen kann. Von klein auf unterhält sie sich mit ihren Eltern in der Gebärdensprache und hilft ihnen als Übersetzerin in allen Lebenslagen. -> Filmkritik