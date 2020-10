| Nach Beratung zu Corona-Maßnahmen

Am Mittwoch (14. Oktober) berät Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist in Deutschland in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen.

Im Anschluss an das Treffen wird Angela Merkel (CDU) über den Austausch in einer PK berichten. Wann die Presskonferenz stattfindet, ist noch offen. Die Beratungen beginnen um 14.00 Uhr. Gut möglich, dass Merkel erst am Abend vor die Presse tritt. Die PK mit Angela Merkel wird an einigen Stellen per Livestream zu sehen sein. U.a. hat RTL schon einen Livestream angekündigt. Nachrichtensender wie Phoenix oder n-tv werden die PK im Fernsehen live übertragen.

Neben Angela Merkel werden nach aktuellem Stand auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Hamburgs Oberbürgermeister Peter Tschentscher (SPD) an der PK teilnehmen. Söder ist Vorsitzender der Minsterpräsidentenkonferenz, Tschentscher sein Stellvertreter.

Die ARD hat für Mittwochabend bereits ein "ARD extra" angekündigt. Die Sondersendung wird 15 Minuten dauern, die folgenden Programme verschieben sich entsprechend.

Die Corona-Lage sich in Deutschland verschärft. Am Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut mehr als 5000 neue Fälle innerhalb eines Tages, so viele wie seit April nicht mehr. Die teils sehr unterschiedlichen Maßnahmen in den Bundesländern (z.B. beim Thema Maskenpflicht) sorgen bei der Bevölkerung für Verunsicherung. Uneinigkeit herrscht bei den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten auch über das Thema Beherbergungsverbot.

Die Kanzlerin hat wege der Dringlichkeit darauf bestanden, die Beratungen diesmal nicht per Videoschalte durchzuführen. Das Treffen mit den Länderchefs findet in Berlin statt.

Quelle: areh