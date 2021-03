PK von Angela Merkel heute: Pressekonferenz im TV und Livestream

Am Montag (22. März) berät Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Im Anschluss tritt sie vor die Presse.

Die Pressekonferenz soll im Anschluss an das Treffen stattfinden. Wann das sein wird, ist aber unklar. Die Videokonferenz beginnt am Nachmittag. Insofern ist mit einer Pressekonferenz nicht vor dem frühen Abend zu rechnen. Die PK mit Angela Merkel wird an einigen Stellen im Fernsehen und als Livestream zu sehen sein. U.a. Nachrichtensender wie Phoenix, WELT oder n-tv werden die PK live übertragen.

Merkel und die Länderchefs diskutieren am Montag über die weitere Strategie in der Corona-Krise. Die Infektionszahlen sind zuletzt wieder gestiegen. Es wird damit gerechnet, dass der Lockdown weiter verlängert wird. Zudem geht es um die Notbremsen in Landkreisen, in denen der Inzidenzwert mehrere Tage lang über 100 liegt. Auch über Ausgangssperren soll diskutiert werden.

Neben Kanzlerin Merkel (CDU) werden auch Berlins Regierender Oberbürgermeister Michael Müller (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender der Ministerpräsidenten-Konferenz an der PK teilnehmen.

Im ZDF ist um 19.25 Uhr ein "ZDF Spezial" zu sehen. RTL zeigt um 20.15 Uhr ein "RTL aktuell Spezial" zur Corona-Krise.

Quelle: areh