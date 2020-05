| Nach Beratung zu Corona-Lockerungen

Am Mittwoch (6. Mai) berät Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihren Ministern und den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise und mögliche Lockerungen. Im Anschluss informiert sie in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der Besprechung.

Die PK mit Angela Merkel sollte ursprünglich frühestens gegen 13.30 Uhr stattfinden, verzögert sich aber. Das ist durchaus üblich. Die PK mit Angela Merkel wird live auf der offiziellen Webseite der Bundeskanzlerin per Livestream übertragen. Auch diverse Nachrichtensender berichten live von der Pressekonferenz - phoenix zeigt sie sowohl im linearen TV als auch per Livestream auf phoenix.de, der Sender wird das aktuelle Programm dafür kurzfristig unterbrechen. Welt und n-tv berichten ebenfalls live in TV und Livestream.

Auch Sky Sport News HD will übertragen, denn es dürfte in der PK auch um einen möglichen Start der Bundesliga mit Geisterspielen gehen. Bei YouTube gibt es ebenfalls Livestreams, u.a. überträgt der Account der "tagesschau".

Neben Merkel werden auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Erste Bürgermeister von Hamburg Peter Tschentscher bei der PK erwartet, in ihrer Funktion als Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz.

Es wird erwartet, dass die Bundeskanzlerin nach dem Gespräch mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer weitere Lockerungen in der Corona-Krise bekannt gibt.

Quelle: areh