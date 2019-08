| Erster Spieltag in England

In England startet die Premier League eine Woche früher in die Saison als die Bundesliga. Sky hat für die derzeit vielleicht beste Liga der Welt wieder die Rechte erworben und zeigt am 1. Spieltag sechs Spiele live. Den Anfang macht der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp.

Der Champions-League-Sieger und englische Vizemeister empfängt zum Saisonauftakt Aufsteiger Norwich City. Klingt nach einer klaren Angelegenheit, ist aber trotzdem vor allem auch aus deutscher Sicht interessant. Schließlich wird auch Norwich von einem Deutschen trainiert: Daniel Farke führte "The Canaries", so der Spitznahme des Klubs, zurück in die Premier League. Zudem stehen viele Deutsche im Kader des Vereins.

Sky überträgt ab 20.00 Uhr auf Sky Sport 1 HD, Sky Sport UHD und (für alle Sky Kunden empfangbar) auf Sky 1 (ab 20.15 Uhr), Wolff-Christoph Fuss, Erik Meijer, Michael Leopold berichten live von der Anfield Road.

Am Samstag überträgt Sky drei Spiele live: West Ham United gegen Titelverteidiger Manchester City (ab 13.20 Uhr), Crystal Palace gegen den FC Everton (ab 15.50 Uhr) und Tottenham Hotspur gegen Aston Villa (ab 18.20 Uhr).

Am Sonntag zeigt Sky die Partie zwischen Newcastle United und dem FC Arsenal. Komplettiert wird der Spieltag vom Spitzenspiel Manchester United gegen den FC Chelsea. Im Rahmen des "Super Sunday" berichtet Sky ab 17.00 Uhr live, auch auf Sky Sport UHD.

Sky hatte sich die Premier-League-Rechte in Deutschland, die zuletzt bei Streaminganbieter DAZN lagen, zur neuen Saison wieder zurückgeholt. Insgesamt will der Sender 232 Spiele der ersten englischen Liga live übertragen, der Rest ist in voller Länge zeitversetzt zu sehen.

In Deutschland steigt parallel zum Premier-League-Auzftakt die erste Runde im DFB-Pokal. Wo welches Spiel übertragen wird, erfahren Sie hier.

Quelle: areh