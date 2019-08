| Reality-Show

Ab dem 9. August startet die neue Staffel "Promi Big Brother". Nun hat SAT.1 verraten, wer ins "Promi Big Brother"-Haus einzieht.

Mit dabei ist in der Tat "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Theresia Behrend Fischer, die durch ihre Live-Hochzeit im "GNTM"-Finale für den Fremdschäm-Höhepunkt der vergangenen Staffel gesorgt hatte. Dass sie bei "Promi Big Brother" sogar rund um die Uhr von Kameras beobachtet wird, sieht die 27-Jährige positiv. "Da kann ich mich zeigen, wie ich bin. Die Zuschauer und meine Fans werden viel über mich erfahren: Ist sie wirklich immer so happy? Wo liegen ihre Stärken und Schwächen? Wie reagiert sie in Stresssituationen?", so Theresia.

Außerdem ist Ex-Dschungelkönig Joey Heindle unter den Kandidaten. "Ich bin so ein Battle-Typ. Es ist bei mir fast zur Sucht geworden, meine Grenzen kennenzulernen", sagt der 26-Jährige zu seiner Teilnahme. "Aber keine Angst, ich werde mich nicht aufspielen. Ich lasse erstmal die anderen auf die Schnauze fallen, dann übernehme ich (lacht)."

Die weiteren "Promi Big Brother"-Teilnehmer sind Lilo von Kiesenwetter (VIP-Hellseherin), Janine Pink ("Köln 50667"), Tobi Wegener ("Love Island"), Ginger Costello Wollersheim (Ehefrau von Bert Wollersheim), Chris "Killadigga" (Youtuber), Eva Benetatou ("Der Bachelor") und TV-Detektiv Jürgen Trovato ("Die Trovatos").

Kennen Sie nicht? Macht nichts! Der Begriff "Promi" wird in dieser Art von Show bekanntermaßen recht frei interpretiert. Weitere Bewohner kommen am Freitag, wenn die Bewohner ins "Promi Big Brother"-Haus einziehen, noch hinzu.

Die neue Staffel startet am Freitag, 9. August, um 20.15 Uhr bei SAT.1. Danach läuft "Promi Big Brother" bis 23. August täglich um 22.15 Uhr, freitags zur Primtime um 20.15 Uhr.

Moderiert wird die Sendung von Marlene Lufen und Jochen Schropp.